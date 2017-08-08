Ильхам Алиев подчинил себе «Ичеришехер»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил положение об Управлении государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», сообщает официальный сайт главы государства.
Ранее управление «Ичеришехер» состояло в структуре Кабинета министров.
Согласно указу, глава государства обладает полномочиями по утверждению устава управления, определению размера его уставного фонда, назначению и освобождению от должности председателя правления, реорганизации и ликвидации управления.
Управление «Ичеришехер» самостоятельно может определять направления своего развития.
Глава государства поручил Кабинету министров в течение месяца утвердить структуру управления, число их сотрудников и размер зарплат и передать управлению «Ичеришехер» имущество, имеющееся на балансе Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабмине.