Азербайджан и Туркменистан договорились о стратегическом сотрудничестве

Азербайджан и Туркменистан приняли во вторник в Баку совместную Декларацию о стратегическом сотрудничестве, передает Интерфакс со ссылкой на туркменские государственные СМИ.

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, стороны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны и о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Соглашения также охватывают сферы морского торгового судоходства, защиты промышленной собственности, авторского права и смежных прав, охраны окружающей среды, ветеринарии и карантина растений.

Еще правительства заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры.

На межведомственном уровне подписаны документы о сотрудничестве в туристической отрасли, а также в налоговой и правоохранительной сферах.

В пакет документов вошел также протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение об организации грузоперевозок, эксплуатации и учете грузовых вагонов и контейнеров в международном железнодорожно-паромном сообщении через порты Баку и Туркменбаши.