Подписаться на уведомления
 

Против бакинцев применили бактериологическое мороженое SOS

Автор: Отдел экономики 

Министерство экономики провело проверку на рынке мороженого и выявило продукцию, зараженную опасными для человека бактериями и микробами. Ведомство опубликовало список некачественных сортов мороженого и их производителей, однако, как выяснилось, из продажи его не изъяли, сообщил haqqin.az глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов.

Большинство маркетов и сетей уличной торговли, предлагающих покупателям множество видов этого летнего лакомства, закупают его в центре оптовой продажи мороженого в Насиминском районе, где его можно купить даже за 0,2 маната.

«Наши наблюдения показали, что в этом «центре» торгуют мороженым, расфасованным в брикеты, похожие на мороженое, произведенное в России и Турции. Лишь при детальном рассмотрении можно увидеть, что его сделали в Азербайджане. Таким образом обманывают потребителей, завышая цену на местную продукцию. Между тем, к примеру, цеха в Мингечауре и в Евлахе производят некачественное мороженое под видом импортируемого в Азербайджан», - утверждает Э.Гусейнов.

К тому же, отмечает эксперт, мороженое, которое хранится на складах фирм-производителей, никем не проверяется.

«Что же касается результатов проверки Минэкономики, то с продажи практически ничего не сняли, оставив на прилавках дешевое и некачественное мороженое под видом дорогого и даже импортного. Торговые сети, видимо, решили, что выбор должен сделать сам потребитель. Думаю, министерство должно само изъять все негодное мороженое из продажи», - считает Э.Гусейнов.

426 просмотров


Старости
Драка между азербайджанцами и чеченцами
Драка между азербайджанцами и чеченцами есть убитый и раненые; видео
Наша погода
Сегодня 38° / 25°
9 Авг 38° / 28°
10 Авг 34° / 22°
11 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0092 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Против бакинцев применили бактериологическое мороженое SOS
Азербайджан и Туркменистан договорились о стратегическом сотрудничестве
Ильхам Алиев подчинил себе «Ичеришехер»
Доллар продолжает дешеветь
В Москве уроженец Азербайджана пытался покончить с собой
Шиитская группировка грозит Вашингтону возмездием
Саакашвили покинул Польшу
Минэкологии: «Рестораны повернули канализацию в Каспий»
Путин едет в Абхазию haqqin.az из Грузии
Депортация журналиста «Новой газеты» в Узбекистан приостановлена
Сорокаградусная жара в Баку
На отеле Трампа появилось изображение Путина видео
Азербайджан и Пакистан усилят военное сотрудничество Заявление посла
Третье за два дня землетрясение в Бодруме
Во Франции молния ударила в группу подростков
Открытие центра по ремонту танков в Баку Фото
Российский рубль усилил снижение
Российский оппозиционер вышел на свободу
В Азербайджан пытались ввезти контрабандные сигареты
Очередной успех азербайджанских военных моряков фото; видео
Казахстанский бизнесмен умер в Баку
Четыре нерабочих дня в сентябре
Встреча президентов Азербайджана и Туркменистана в расширенном составе фото; обновлено 12:07
В Москве начался суд над экс-министром
США введут новые санкции против Венесуэлы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться