Министерство экономики провело проверку на рынке мороженого и выявило продукцию, зараженную опасными для человека бактериями и микробами. Ведомство опубликовало список некачественных сортов мороженого и их производителей, однако, как выяснилось, из продажи его не изъяли, сообщил haqqin.az глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов.

Большинство маркетов и сетей уличной торговли, предлагающих покупателям множество видов этого летнего лакомства, закупают его в центре оптовой продажи мороженого в Насиминском районе, где его можно купить даже за 0,2 маната.

«Наши наблюдения показали, что в этом «центре» торгуют мороженым, расфасованным в брикеты, похожие на мороженое, произведенное в России и Турции. Лишь при детальном рассмотрении можно увидеть, что его сделали в Азербайджане. Таким образом обманывают потребителей, завышая цену на местную продукцию. Между тем, к примеру, цеха в Мингечауре и в Евлахе производят некачественное мороженое под видом импортируемого в Азербайджан», - утверждает Э.Гусейнов.

К тому же, отмечает эксперт, мороженое, которое хранится на складах фирм-производителей, никем не проверяется.

«Что же касается результатов проверки Минэкономики, то с продажи практически ничего не сняли, оставив на прилавках дешевое и некачественное мороженое под видом дорогого и даже импортного. Торговые сети, видимо, решили, что выбор должен сделать сам потребитель. Думаю, министерство должно само изъять все негодное мороженое из продажи», - считает Э.Гусейнов.