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Население Армении готовят к войне Заявления из Еревана

Автор: Отдел Армении 

Население Армении готовят к войне, заявляя при этом, что именно Азербайджан станет инициатором нового витка напряженности. К примеру, на днях эксперт, доктор политологии Айк Мартиросян заявил армянским СМИ, что в "определенный момент" Азербайджан пойдет на серьезную эскалацию в зоне карабахского конфликта. Более того, армянский эксперт пришел к глубокомысленному выводу о том, что «Азербайджан пытается реализовать политику по депопуляции населения Армении». «Они путем убийств наших солдат на границе хотят создать в Армении картину безнадежности», - пояснил армянский политолог.

Затем в беседе с «Новостями Армении» Мартиросян вообще договорился до того, что заявил о невозможности договориться с Азербайджаном по Карабаху. «Нужно понять, что есть враги, с которыми просто бессмысленно вести переговоры», - заключил армянский эксперт.

На что же рассчитывает Армения в противостоянии с Азербайджаном, тем более учитывая высказывания представителей армянского экспертного сообщества, выступающего против переговорного процесса?

Возможно, дело в словах министра обороны Армении Вигена Саркисяна, который встретился с участниками организованного Молодежным фондом Армении и Студенческим советом Национального политехнического университета Армении в Анкаване молодежно-студенческого сбора «Сила единства».

Подчеркнув, что патриотизм не ограничивается лишь двумя годами срочной службы или готовностью пойти на решительный шаг в момент испытания, Виген Саркисян добавил, что это - прежде всего, стремление преобразовать, благоустроить и усилить Армению.

Виген Саркисян

А что же мешает Армении благоустроиться, помимо оккупации Карабаха? Сейчас Армения все-таки вынуждена вступить в гонку вооружений с Азербайджаном, что отнимает ресурсы у двух стран. Однако Баку, как подтверждает большинство экспертов, лидирует в этой гонке, причеми без таких социальных, экономических и демографических потерь, какие переживает Армения.

Отдельного разговора заслуживают встречи, организованные Минской группой ОБСЕ. К примеру, по словам учредителя Армянского института международных вопросов и безопасности, политического аналитика Степы Сафаряна, эти встречи мало связаны с управлением ситуацией.

По его мнению, высказанному в интервью изданию «Терт», «в создавшейся ситуации эти встречи становятся увеличивающими военные риски факторами». И, естественно, Сафарян, не преминул обвинить Азербайджан. По его словам, Армения «должна понять, что Азербайджан пытается причинить такие потери, которые при очередной встрече дадут ему позиционное преимущество».

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