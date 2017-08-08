Погранслужба Украины: «Саакашвили не пустим в Украину»

Погранслужба Украины выступила с официальным заявлением, в котором однозначно указала, что намерена изъять паспорт у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при его попытке пересечения границы, сообщает УНИАН.
Погранслужба Украины выступила с официальным заявлением, в котором однозначно указала, что намерена изъять паспорт у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили при его попытке пересечения границы, сообщает УНИАН.
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