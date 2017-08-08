ООН о массовой гибели детей в Йемене

Организация Объединенных Наций сообщила, что с начала нынешнего года в Йемене погибли более 200 детей и еще сотни детей были ранены в результате действий авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией, пишет издание «Ени Шафак».

«В 2017 году в Йемене был убит 201 ребенок: 152 мальчика и 49 девочек», - заявил в своем сообщении в Twitter Постоянный представитель ЮНИСЕФ в Йемене Мериткселла Релано.

По ее словам, 347 йеменских детей, в том числе 113 девочек, получили увечья, а 377 мальчиков были завербованы в ходе продолжающихся боевых действий в этом году.

В начале этого года ЮНИСЕФ объявил, что в ходе конфликта было убито не менее 1546 детей и еще 2 450 - получили ранения.

Высокопоставленный представитель ООН призвала все стороны конфликта прекратить нападения на школы и защитить детей.