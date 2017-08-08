Подписаться на уведомления
 

ООН о массовой гибели детей в Йемене

 

Организация Объединенных Наций сообщила, что с начала нынешнего года в Йемене погибли более 200 детей и еще сотни детей были ранены в результате действий авиации коалиции во главе с Саудовской Аравией, пишет издание «Ени Шафак».

«В 2017 году в Йемене был убит 201 ребенок: 152 мальчика и 49 девочек», - заявил в своем сообщении в Twitter Постоянный представитель ЮНИСЕФ в Йемене Мериткселла Релано.

По ее словам, 347 йеменских детей, в том числе 113 девочек, получили увечья, а 377 мальчиков были завербованы в ходе продолжающихся боевых действий в этом году.

В начале этого года ЮНИСЕФ объявил, что в ходе конфликта было убито не менее 1546 детей и еще 2 450 - получили ранения.

Высокопоставленный представитель ООН призвала все стороны конфликта прекратить нападения на школы и защитить детей.

379 просмотров


Старости
Драка между азербайджанцами и чеченцами
Драка между азербайджанцами и чеченцами есть убитый и раненые; видео
Наша погода
Сегодня 42° / 25°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 34° / 22°
11 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0092 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Бывшую возлюбленную Абрамовича объявили связником
В Киеве мужчина с гранатами хотел подорвать больницу
Второго участника резонансного ДТП освободили? Комментарии МВД и Генпрокуратуры
Бурджанадзе хочет стать президентом
Сечин даст показания по делу экс-министра Улюкаева
Во Франции в ДТП погиб известный писатель
Тысячи мигрантов врываются в Испанию
Турция разрешила немецким депутатам посетить базу НАТО
Саакашвили прилетел в Вильнюс
Жених-турок прокатил невесту-азербайджанку на мотороллере фото
Четвертый преступный указ уволенного Мехтиева приемная haqqin.az
В Японии хотят пересмотреть соглашение о статусе войск США
В Саудовской Аравии скончался принц
ТАСС: «В России революционные настроения»
Пожар в ремонтном цехе в Баку
Пожар в отеле для паломников в Мекке
Впервые в Азербайджане система Goal line К матчу «Карабах» - «Копенгаген»
ООН о массовой гибели детей в Йемене
Погранслужба Украины: «Саакашвили не пустим в Украину»
Население Армении готовят к войне Заявления из Еревана
Американцы нашли в Лерике могилы V века до нашей эры
В Германии женщина лишилась ног и руки из-за укуса комара
Бунт азербайджанцев в российской тюрьме
Против бакинцев применили бактериологическое мороженое SOS
Азербайджан и Туркменистан договорились о стратегическом сотрудничестве
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться