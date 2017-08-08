Пожар в отеле для паломников в Мекке

В Мекке в гостинице для паломников произошло возгорание. Саудовским пожарным удалось его локализовать, заявили в Гражданской обороне королевства, сообщает РИА Новости.
"Пожарные Мекки локализовали огонь в особняке в районе аль-Азизия, где проживает 391 паломник. Никто не пострадал", — говорится в Twitter Управления гражданской обороны.
Пожарные распространили также фотографии сильно задымленного помещения и паломников, собравшихся у здания после эвакуации.
Официальный представитель Управления гражданской обороны сообщил агентству SPA, что в семиэтажном здании проживали паломники из Индии.
Паломничество мусульман в Мекку (хадж) пройдет с 30 августа по 4 сентября.