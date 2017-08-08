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Впервые в Азербайджане система Goal line К матчу «Карабах» - «Копенгаген»

Автор: Отдел спорта 

По требованию УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова устанавливается система определения гола.

По словам генерального менеджера футбольного клуба «Карабах» Асифа Аскерова, система Goal Line появится на азербайджанских стадионах впервые и будет применена в ходе первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Копенгагеном».

Установкой занимается английская компания. Работы завершатся в ближайшие дни, сообщает qol.az.

Матч «Карабах» - «Копенгаген» состоится 15 августа в 20:00. Ответная встреча пройдет 23 августа в Копенгагене.

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