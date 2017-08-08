По требованию УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова устанавливается система определения гола.
По словам генерального менеджера футбольного клуба «Карабах» Асифа Аскерова, система Goal Line появится на азербайджанских стадионах впервые и будет применена в ходе первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Копенгагеном».
Установкой занимается английская компания. Работы завершатся в ближайшие дни, сообщает qol.az.
Матч «Карабах» - «Копенгаген» состоится 15 августа в 20:00. Ответная встреча пройдет 23 августа в Копенгагене.