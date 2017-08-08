ТАСС: «В России революционные настроения»

Российские правительственные СМИ опубликовали итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как ни удивительно, но социсследование, заказанное правительством России, открыло неприятную для властей картину – предреволюционные настроения в обществе.

«Россия находится в «опасной» фазе «неуверенности в завтрашнем дне», жители страны ждут перемен», предупреждает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его мнению, именно сейчас, когда кризис идет на спад, активнее всего проявляются «революционные настроения». Он констатирует, что «в этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать», именно так «появляется запрос на перемены, передает ТАСС.

Федоров заметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас «уходит на периферию», сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, «чей образ перемен возобладает».



«Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», — пояснил Федоров.