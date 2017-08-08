В Японии хотят пересмотреть соглашение о статусе войск США

Новый министр Японии по делам Окинавы и "Северных территорий" (оспариваемых Токио четырех российских островов южных Курил) Тэцума Эсаки высказался за пересмотр соглашения с США о статусе американских войск, передает РИА Новости.

"Необходимо пересмотреть соглашение о статусе сил", — приводит агентство Киодо слова Эсаки на пресс-конференции на Окинаве. По мнению Киодо, "правительство должно соответственным образом реагировать на чувства местных жителей и сказать США то, что нужно сказать, пусть это и потребует времени".

Соглашение о статусе американских войск в Японии было подписано в 1960 году. Отметим, что на островах Окинавы сосредоточены примерно 70% всех военных объектов США в Японии, и действующее соглашение направлено исключительно на защиту американцев с этих военных баз. Японская прокуратура не вправе предъявлять этим людям обвинений за совершенные ими во время срока службы противоправные действия.