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Четвертый преступный указ уволенного Мехтиева приемная haqqin.az

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

На прошлой неделе haqqin.az привел несколько фактов самоуправства Ибрагима Мехтиева на посту главы Исполнительной власти Ясамальского района. Теперь Мехтиев уже бывший руководитель – президент Ильхам Алиев отстранил его от занимаемой должности, но результаты его деятельности еще долго самым негативным образом будут сказываться на Баку и бакинцах.

Вот и еще одно тому подтверждение - коллективное письмо в haqqin.az жителей дома 5А по улице Измир. Того самого, часть двора которого Мехтиев, вопреки законодательству и строительным нормам, отдал под возведение многоэтажки.

«Прочитали на вашем сайте, что И.Мехтиев незаконно разрешил строительство высотки на крошечном пятачке между зданиями, и хотим подтвердить, что все именно так и происходит, поскольку живем в одном из этих домов. Заручившись поддержкой этого деятеля пока он еще возглавлял ИВ Ясамала, компания Brend Palas лишила нас и без того небольшого свободного пространства перед домом, где можно было поиграть детям, а пенсионерам поиграть в шахматы. Всего-то там было две беседками и несколько деревьев, но теперь нет и этого. Эту небольшую зону отдыха жильцы дома сами для себя создали и каждый год благоустраивали», - пишут жильцы обездоленного дома.

На обращения в Исполнительную власть жителей домов относительно затеянного Brend Palas строительства ответа не последовало. Теперь, в бакинскую жару, старикам, детям невозможно посидеть на воздухе: вместо площадки – котлован, вместо деревьев – клубы пыли.

«Деревья в этом дворе 50 лет назад посадили еще наши отцы и деды, а все последующие поколения ухаживали за ними. И всё это беспощадно вырублено…», - возмущаются горожане.

Как ни странно, уничтожение зеленых насаждений, по утверждению жителей дома №5А, происходило на глазах у представителей Минэкологиии, которое якобы и санкционировало вырубку. Непонятно, однако, как чиновники Минэкологии могли дать такое разрешение вопреки указанию главы государства.

Сейчас все проживающие в зоне стройки обратились в суд по поводу отмены незаконного распоряжения экс-главы района о признании их дома аварийным и подлежащем сносу. Суду были представлены необходимые документы, в том числе и известное распоряжение Кабинета министров о сносе аварийных домов, в котором нет упоминания о доме 5А по улице Измир.

«Там его и быть не могло. Крепкий дом, без едингй трещины. Не так давно здесь провели капитальный ремонт, поменяли коммуникации и лифты. А теперь сносить?» - удивляются обитатели дома.

Между тем в Минэкологии haqqin.az сообщили, что все деревья  по указанному адресу взяты на учёт. Срублено только одно дерево, так как оно было старым и трухлявым и в любой момент могло надломится.

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