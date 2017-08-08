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Жених-турок прокатил невесту-азербайджанку на мотороллере фото

 

В Турции в городе Кастамону жених-турок повез невесту-азербайджанку на бракосочетание на своем любимом мотороллере, сообщил haber7.

Согласно информации, Кемаль Челиккая, работающий в Управлении по охране окружающей среды и градостроительству решил жениться на Назиле Масимовой. Мужчина, начавший приготовления к свадьбе, придумал сюрприз для своей суженой. Он переделал свой мотороллер, который любил с детства, в свадебный экипаж. Не забыл и закрепить на мотороллере турецкий и азербайджанский флаги.

Когда Назиля увидела мотороллер, она была сильно удивлена. Но после длительных уговоров согласилась все же в него сесть. К месту бракосочетания молодые проехали через центр города под аплодисменты и селфи на их фоне горожан.  

 

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