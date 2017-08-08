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Турция разрешила немецким депутатам посетить базу НАТО

 

Турция одобрила визит немецких депутатов оборонного комитета на базу НАТО в Конье. По предварительным данным, событие это запланировано на 8 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Турция попросила перенести запланированный на 17 июля визит депутатов оборонного комитета.

Телеканал отмечает, что в этот раз планируемый визит должен состояться под руководством представителя не немецкого Бундестага, но Парламентской ассамблеи НАТО и непременно при участии замгенсека альянса Роуз Гетемюллер. Соответствующее письменное уведомление Гетемюллер было направлено в понедельник в Берлин. Во время визита пройдет встреча с размещенными на базе в Конье немецкими военнослужащими.

Напомним: девятого июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.

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