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Тысячи мигрантов врываются в Испанию

 

Около тысячи африканских мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию Испании в Сеуте (анклав на севере Африки на границе с Марокко), передает РИА Новости.

В результате преодолеть высокие заградительные барьеры удалось 300 из них.

Африканцы забрасывали охраняющих границу марокканских и испанских военных камнями, палками и другими предметами. Ранены около десяти представителей местных правоохранительных органов и трое сотрудников испанской Гражданской гвардии.

Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе. В понедельник почти 200 нелегальных мигрантов пересекли границу через пограничный пункт Тарахаль. Тогда полиция остановить их не смогла.

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