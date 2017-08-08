Тысячи мигрантов врываются в Испанию

Около тысячи африканских мигрантов предприняли попытку проникнуть на территорию Испании в Сеуте (анклав на севере Африки на границе с Марокко), передает РИА Новости.

В результате преодолеть высокие заградительные барьеры удалось 300 из них.

Африканцы забрасывали охраняющих границу марокканских и испанских военных камнями, палками и другими предметами. Ранены около десяти представителей местных правоохранительных органов и трое сотрудников испанской Гражданской гвардии.

Это уже второе массовое проникновение мигрантов в Сеуту на этой неделе. В понедельник почти 200 нелегальных мигрантов пересекли границу через пограничный пункт Тарахаль. Тогда полиция остановить их не смогла.