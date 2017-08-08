Во Франции в ДТП погиб известный писатель

На северо-западе Франции в результате ДТП погиб известный французский писатель и журналист Гонзаг Сен-Бри. Об этом сообщает агентство AFP.

Инцидент произошел в ночь на вторник в департаменте Кальвадос. Известно, что автомобиль, в котором находился писатель, врезался в дерево. Другие обстоятельства аварии не сообщаются.

Гонзаг Сен-Бри, родившийся в 1948 году, является автором более 40 книг, многие из которых повествуют о жизни известных писателей, среди которых Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Альфред де Виньи и другие.