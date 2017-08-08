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Сечин даст показания по делу экс-министра Улюкаева

 

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлен свидетелем в суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Сечин заявлен свидетелем в суде по делу. Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса", - сказал собеседник агентства.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере"). Свою вину экс-министр не признает.

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает Следственный комитет РФ, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти".

15 ноября 2016 года президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.

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