Бурджанадзе хочет стать президентом

Бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, сообщает RT.

«Да, я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру, но, опять-таки, все зависит от того, какие действия предпримет «Грузинская мечта». Они меняют законодательные нормы.

Они хотели изменить законодательство так, чтобы сделать Грузию полностью парламентской республикой, хотели, чтобы следующего президента избирали не на прямых - всеобщих - выборах, а в парламенте», — сказала Бурджанадзе.