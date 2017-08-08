Сегодня с утра ряд малотиражек и некоторые блогеры растиражировали информацию об освобождении второго участника резонансного ДТП на проспекте Гейдара Алиева Мирмухамеда Исмаилова.

Напомним: сын бывшего заместителя начальника отдела Государственной дорожной полиции Насиминского районного управления полиции Баку майора Алиовсата Исмаилова на своем автомобиле марки Mazda (99 FS 777) вступил в гонку с автомобилем марки Gеlаndewagen Наиля Аллахвердиева. Гонка имела трагические последствия - гибель людей.

Накануне МВД и Генпрокуратура выступили с совместным сообщением, заявив об административном аресте А.Исмаилова сроком на один месяц.

А сегодня малотиражки попытались опровергнуть достоверность данного сообщения, преднамеренно дезинформируя общественность о том, что А.Исмаилов, дескать, не только не арестован, но готовится к своей свадьбе, намеченной на 17 августа.

«Опровергать заявление двух авторитетных правоохранительных органов – это безответственность. Конечно же, А.Исмаилов арестован», - сказали haqqin.az в пресс-службе МВД Азербайджана.

«Тиражирование подобной информации – несерьезно и абсурдно», - заметили в беседе с haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.