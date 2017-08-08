В Киеве мужчина с гранатами хотел подорвать больницу

В Киеве мужчина грозился подорвать больницу, забежав в медучреждение с гранатами, позднее его задержала полиция, сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, ночью, 8 августа, неизвестный мужчина ворвался в здание больницы с двумя гранатами в руках. Он кричал, что хочет взорвать все вокруг, но после непродолжительный уговоров медсестре удалось заставить мужчину покинуть здание.

Позднее, 51-летний мужчина был задержан полицией. Всего с собой у него было три гранаты, одну из них он оставил медсестре, когда покидал больницу.