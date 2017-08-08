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Бывшую возлюбленную Абрамовича объявили связником

 

Российская светская львица и предприниматель Дарья Жукова может быть одним из тех, кто организовывал контакты российской администрации с окружением Дональда Трампа. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника, передает Росбалт.

Жукова, по данным издания, давно дружит с дочерью Дональда Трампа Иванкой.

В целом у россиянки хорошие связи в американском истеблишменте. Так, несколько лет назад она устраивала встречу высокопоставленной российской делегации с мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.

Абрамович и Жукова

Брат зятя Трампа Джареда Кушнера Джошуа является ключевым бизнес-партнером Жуковой, продолжает The Bell. В 2010 году фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital спас от закрытия ее проект Artsy — онлайн-платформу для коллекционеров искусства.

Накануне стало известно о разводе Жуковой с российским олигархом Романом Абрамовичем.

В окружении Жуковой The Bell заявили, что она не участвовала в организации встреч российских чиновников с людьми, близкими к Трампу. Представитель Абрамовича от комментариев же отказался.

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