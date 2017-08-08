Лукашенко упрощает экономику Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить к 1 октября пакет документов по упрощению ведения бизнеса в стране и призвал представителей бизнеса быть социально-ответственными. Об этом он заявил во вторник, заслушав доклад по вопросам стимулирования деловой инициативы, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"От любых совместных действий - моих как представителя власти и ваших как представителей бизнеса - должен быть эффект для государства и для предпринимательства. Игра в одни ворота - неприемлема. Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным", - сказал Лукашенко.

Он поручил правительству подготовить к 1 октября пакет соответствующих документов, призванных упразднить излишние административные барьеры, с которыми сталкиваются бизнесмены.

По словам Лукашенко, в бизнесе надо "обладать целым комплексом навыков": "Особенно в нашем обществе, которое только-только начинает заниматься этим видом деятельности, поэтому всегда ищите причину в себе и не бегайте по улицам и площадям, рыдая о том, что государство что-то не создало".