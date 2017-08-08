Накануне было распространено сообщение об эскалации напряженности на армяно-азербайджанской линии соприкосновения. В результате массированного обстрела со стороны Армении вновь пострадали мирные азербайджанские граждане, в частности подростки.

В связи с этим сегодня, 8 августа, МИД Азербайджана выступил со специальным заявлением, возложив на официальный Ереван всю ответственность за ответные действия Азербайджана на провокации и атаки Армении, передает haqqin.az .заявление главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.