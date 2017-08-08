Турция возвращает обратно сирийских беженцев

Около 100 тысяч сирийских беженцев могут вернуться из Турцию на родину к концу 2017 года. Соответствующий проект запущен Министерством семьи и социальной политики Турции и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает во вторник газета "Хюрриет".

Издание отмечает, что в результате операции "Щит Евфрата", проводившейся турецкой армией и оппозиционной Сирийской свободной армией с августа 2016 года по март 2017 года, порядка 2 тыс. квадратных километров приграничных с Турцией районов Сирии очищены от террористической группировки "Исламское государство".

После этого из Турции на север Сирии вернулись около 70 тысяч беженцев.