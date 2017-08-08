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Женский мозг активнее мужского Данные исследования

 

Активность женского мозга выше, чем мужского, выяснили врачи из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alzheimer.

Исследователи проанализировали более 46 тыс. результатов однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и обнаружили, что у женщин активность многих областей мозга намного выше, чем у мужчин. Наибольшая разница в активности наблюдалась в префронтальной коре, отвечающей за принятие решений, волевой контроль и регуляцию социального поведения, а также в работе лимбической системы, участвующей в регуляции эмоций, сна, памяти и функций внутренних органов.

Были проанализированы снимки мозга как здоровых людей, так и страдающих от шизофрении, биполярного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности и получивших черепно-мозговые травмы. Всего исследователи изучили 128 областей мозга во время выполнения добровольцами определенных заданий и в состоянии покоя.

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