Роухани назначил первого вице-президента

Президент Ирана Хасан Роухани назначил Исхага Джахангири первым вице-президентом, сообщает IRNA.

Джахангири, которого Хасан Рухани назначил своим главным заместителем во второй раз, ранее занимал должность министра промышленности и был губернатором провинции Исфахан.

Джахангири был одним из шести кандидатов на пост президенты Ирана, объявившим о своем выходе из президентской гонки и поддержавшим кандидатуру Рухани.

Напомним, что 5 августа Рухани вступил в должность президента Ирана после прмведения его к присяге в Парламенте Ирана.