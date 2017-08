Трамп: Мир объединился для противостояния КНДР

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поблагодарил другие страны за поддержку усилий Америки по борьбе с ракетной программой Северной Кореи.

"После многих лет неудач страны объединяются, чтобы противостоять опасностям, которые представляет КНДР, - заявил американский лидер. - Мы должны быть жесткими и решительными!"





After many years of failure,countries are coming together to finally address the dangers posed by North Korea. We must be tough & decisive!