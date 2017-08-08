В столице китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу всего 20 секунд и 2,5 тонны динамита, заложенного под фундаменты зданий, потребовалось для того, чтобы снести 36 железобетонных высоток, передает «Вести.ру»

Согласно информации, в пояснении к впечатляющему видео, которое размещено на YouTube, говорится, что целый квартал разрушили направленными взрывами для того, чтобы на его месте построить новые дома.

Происходящее очевидцы снимали с крыши ближайшего дома.

Разумеется, всех жителей заранее переселили, а опасную зону — оцепили. Только после этого был произведен "обратный отсчет".

