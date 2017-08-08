Широкомасштабные военные учения Noble Partner 2017 в Грузии продлятся до 12 августа. В них принимают участие 2800 представителей пяти стран - членов НАТО - США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, а также трех союзнических стран альянса - Украины, Грузии и Армении.

С Грузией и Украиной, наверное, все ясно, они уже обозначили свою позицию: обе идут на Запад. А что же там делает Армения?

Отвечая на вопрос haqqin.az известный аналитик, обозреватель «Росбалта» Ирина Джорбенадзе отметила, что учения обозначены как совместные с партнерами, а список партнеров у НАТО (в рамках программы «Партнерство ради мира») велик – это главным образом европейские государства, бывшие советские республики, включая Армению, Грузию и Азербайджан.

«В этой группе числилась даже Россия, хотя сейчас говорить об ее активности в программе «Партнерства» излишне. Собственно потому-то Армения и участвовала в учениях, официально не «криминальных» с военно-политической точки зрения. А заодно она попыталась убить двух зайцев. То есть - продемонстрировала собственному населению свою «независимость» от России в отношениях с НАТО (такой заказ в армянском обществе есть), а альянсу – «многовекторность» своей внешней политики и ее «многообещающую» суть. Армения, скорее всего, не могла не испросить разрешения у России на участие в маневрах», - подчеркнула эксперт.

- Почему, на Ваш взгляд, Азербайджан не принял участие в этих учениях? Не выглядит ли это так, что Армения, член ОДКБ и ЕАЭС, пытается выглядеть более прозападной, чем Азербайджан? Нет ли ощущения, что Армения может поменять свой внешнеполитический вектор?

- Полагаю, Азербайджану и не надо было участвовать в маневрах по сумме причин. Во-первых, соседство на них с армянской армией было бы, как минимум, странным – во всяком случае, до тех пор, пока бы не появились реальные подвижки в карабахском урегулировании.

Во-вторых, Баку продемонстрировал свою равную удаленность и от ОДКБ (Россия) и от НАТО (коллективный Запад). Так что ни один центр силы не может предъявить Азербайджану претензий по соответствующей тематике.

Что же касается внешнеполитического имиджа Армении, то да, конечно, для Запада она хочет выглядеть прозападной страной, а для Москвы – пророссийской. Получается несколько наивное балансирование, но изменить внешнеполитический курс Армения не может да и вряд ли хочет – по крайней мере на уровне ее нынешней власти.

России Армения нужна в контексте проведения геополитических и военных интересов в регионе, и она то «одевает» Армению, то ее «раздевает». Армения тоже нуждается в России, и в первую очередь - в плане безопасности.

Западу Армения тоже нужна – в контексте влияния на Южном Кавказе. Но он ни одевать, ни защищать, ни кормить Армению не будет. Так что изменение внешнеполитического вектора Армении не светит, но сделать вид, что это возможно, – всегда выгодно: под это дело ведь можно получить кое-какие дивиденды. Впрочем, можно также и сильно прогадать.