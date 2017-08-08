Саакашвили: «Глава МИД Украины – гражданин России»

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михаил Саакашвили утверждает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России, передает Интерфакс.

«Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня», - написал Саакашвили в своем фейсбуке.

«Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат на лишение гражданства после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь», - добавил он, обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко.