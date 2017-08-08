Мужчина с найденными руками

На юго-западе Китая сотрудники службы безопасности задержали мужчину, перевозившего две человеческие руки, передает ВВС News.

Согласно сообщению портала Pear Video, в городе Дуюн провинции Гуйчжоу к 50-летнему мужчине по имени Чжэн подошли сотрудники автовокзала после того, как на сканере безопасности автовокзала появились изображения человеческих конечностей.

«Я спросил, что у него в сумке, и мужчина сказал, что рука», - сообщил охранник.

По данным South China Morning Post, сотрудники немедленно задержали его, подозревая, что Чжэн причастен к убийству.

Однако Чжэн объяснил, что перевозил части тела для своего брата, у которого их ампутировали после несчастного случая. Он также сказал, что его брат попросил его помочь в этом деле. Так что, когда он умрет, его тело может быть похоронено целым.

Чжэн был освобожден властями после того, как больница, лечащая его брата, проверила данный факт.

Согласно китайскому поверью, тело человека после смерти должно быть кремировано или похоронено целиком, чтобы покоиться в мире. Однако многие читатели посчитали, медицинский персонал должен был получить разрешение на транспортировку частей человеческого тела.