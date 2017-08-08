В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева проходит процесс по уголовному делу 33-летнего Игоря Зубова и 30-летнего Алевтина Потапова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Следствием было установлено, что 26 декабря 2016 года Игорь Зубов вместе с другом детства Алевтином Потаповым остановили в поселке Говсаны своего знакомого Фархада Рустамова и потребовали деньги. Услышав, что денег у приятеля нет, И.Зубов отобрал у него мобильный телефон. Попытавшийся вернуть свой телефон Ф.Рустамов был жестоко избит распоясавшимися хулиганами.

Обвиняемые И. Зубов и А.Потапов на суде своей вины не отрицали и дали признательные показания. Оба уверяли, что все случилось потому, что они изрядно выпили, а Ф.Рустамов стал с ними пререкаться. Им, мол, всего и надо было, что позвонить, а потом бы они трубку вернули. А вот оскорблений они не снесли и несколько раз ударили приятеля.

Потерпевший Фархад Рустамов, в принципе, подтвердил показания обвиняемых, уточнив лишь, что били его основательно и даже преследовали, а телефон так и не вернули.

Судебный процесс продолжается