Французы убили азербайджанца вблизи Лилля

Во французском местечке Вильнев-д’Аск, близ Лилля, арестован 50-летний мужчина, заподозренный в убийстве азербайджанца Адиля Расулова, сообщает haqqin.az со ссылкой на французские СМИ.

43-летний Адиль Расулов получил удар ножом в горло в минувшую пятницу в городе Люксей-Ле-Бен на северо-востоке Франции.

Сообщается, что азербайджанец работал в ресторане. Он скончался по дороге в больницу Университета Безансона.

Задержанный родом из Лилля. Арестован он был в своем доме. Поймать его удалось благодаря кадрам с камеры видеонаблюдения. Из них видно, что примерно в 19:30 у Расулова случился бурный спор с двумя мужчинами, которые и расправились с ним, укатив после на автомобиле. Арестованный заявил, что изначально у него не было намерения убить Расулова.

Есть информация, что причиной "разборки" был невыплаченный долг. Поиски второго преступника продолжаются. Имена злоумышленников не раскрываются.

Ранее haqqin.az со ссылкой на АПА уже сообщал, что уроженец Ширвана Адиль Расулов был убит в ходе спора с участием граждан Турции.