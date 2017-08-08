Бесследно пропал известный азербайджанский вор в законе

Некоторое время назад в Ульяновске сотрудники УВД задержали вора в законе Юнуса Назарова, более известного в Баку под именами Юнус Бакинский и Юнус Ясамальский, сообщает «Преступная Россия».

56-летний Ю.Назаров был задержан за незаконное пребывание на территории РФ. Отметим, что в 2015 году вора дважды задерживали за нарушение миграционного законодательства.

После задержания ульяновскими силовиками Юнуса Назарова доставили в суд, который обязал его покинуть территорию РФ в трехдневный срок. Сразу после этого вор в законе пропал из поля зрения правоохранительных органов, и точных сведений о его местонахождении не имеется до сих пор.

В июне 2015 года Назаров был выдворен с территории РФ сотрудниками ГУУР МВД России. Депортации «законника» предшествовало повторное его задержание, которое произошло в подмосковной Лобне. Причиной задержания стало также незаконное проживание в РФ.