Истребители в обмен на пальмовое масло

Государственная индонезийская торговая компания PT Perusahaan Perdagangan и «Ростех» подписали меморандум о договоренности, который предусматривает обмен таких индонезийских сельскохозяйственных продуктов, как пальмовое масло, кофе и чай, на российские истребители, сообщает The Jakarta Post.

В прошлую пятницу министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита объявил: «Бартерный договор, который сейчас находится на рассмотрении правительств обоих государств, касается истребителей ОКБ «Сухой» Су-35 и ряда продуктов, в числе которых кофе, пальмовое масло, чай и другие».

Энггартиасто Лукита, недавно посетивший Москву с официальным визитом, выразил надежду на достижение аналогичных соглашений в других сферах.

Интерес России к этой договорённости The Jakarta Post объясняет новыми санкциями США и ЕС, после введения которых Москва, сократив импорт товаров из США и Европы, ищет себе новых поставщиков.