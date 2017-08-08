Подписаться на уведомления
 

Михаил Горбачев: «Россия и США должны договориться пока не поздно»

 

Первый президент СССР Михаил Горбачёв призвал российское и американское руководство начать встречаться и искать компромиссы пока не поздно, сообщает Анадолу.

Политик рассказал, что перед тем, как ему удалось пробить стену непонимания после более чем 40 лет холодной войны, их первый разговор с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве состоял из «сплошной полемики и взаимных обвинений». По словам политика, «твёрдости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя».

«Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления: остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряжённой. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай бог развязаться войне, и это оружие бы всё смело на Земле», — отметил Горбачёв.

«Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошёл поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений», — сказал Горбачёв.

«Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться пока не поздно», — отметил политик.

1073 просмотров


Старости
Американцы нашли в Лерике могилы V века до нашей эры
Американцы нашли в Лерике могилы V века до нашей эры
Наша погода
Сегодня 43° / 24°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 34° / 22°
11 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0092 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Генри Киссинджер: «Может появиться радикальная империя – Иран»
Турция отрицает слухи о вирусе Коксаки
Путин: «Россия гарантирует безопасность и независимость Абхазии» Обновлено 18:39
Азербайджанские военные повара вторые на Армейских играх
В Германии самолет упал в озеро двое погибли
Расизаде и Бердымухамедов обсудили статус Каспия
В Латвии запретили русский язык
Истребители в обмен на пальмовое масло
Михаил Горбачев: «Россия и США должны договориться пока не поздно»
Бесследно пропал известный азербайджанский вор в законе
Во Франции арестовали фермера за помощь мигрантам
Французы убили азербайджанца вблизи Лилля
Преступления и наказания в Баку haqqin.az из зала суда
Мужчина с найденными руками
Восьмидесятилетняя женщина на автомобиле врезалась в толпу людей
Саакашвили: «Глава МИД Украины – гражданин России»
Армяне в руководстве Ливана
Ирина Джорбенадзе: «Для Запада Армения – прозападная, для России – пророссийская» эксклюзив
ИГИЛ атаковало город в Сирии
В Китае 36 высоток снесли за 20 секунд видео
Трамп: Мир объединился для противостояния КНДР
Роухани назначил первого вице-президента
Женский мозг активнее мужского Данные исследования
В Испании задержали турецкого писателя
Турция возвращает обратно сирийских беженцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться