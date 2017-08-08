Михаил Горбачев: «Россия и США должны договориться пока не поздно»

Первый президент СССР Михаил Горбачёв призвал российское и американское руководство начать встречаться и искать компромиссы пока не поздно, сообщает Анадолу.

Политик рассказал, что перед тем, как ему удалось пробить стену непонимания после более чем 40 лет холодной войны, их первый разговор с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве состоял из «сплошной полемики и взаимных обвинений». По словам политика, «твёрдости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя».

«Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления: остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряжённой. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай бог развязаться войне, и это оружие бы всё смело на Земле», — отметил Горбачёв.

«Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошёл поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений», — сказал Горбачёв.

«Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться пока не поздно», — отметил политик.