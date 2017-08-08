В Латвии запретили русский язык

Правительство Латвии запретило сдавать экзамены в 9-м и 12-м классах средних школ на любом языке, кроме государственного. Таким образом получила одобрение инициатива Минобразования о запрете сдачи экзаменов на русском языке. Изменения вступят в силу в наступающем учебном году, но для 9-х классов предусмотрен двухлетний переходный период, сообщает Медуза.

Новые правила отменяют действовашую доныне практику, по которой ученики русских школ могли в 9-м классе произвольно выбирать себе экзаменационные материалы на русском языке. В 12-м классе такие материалы доступны только на латышском, но отвечать предмет по-русски также будет нельзя.

По данным Минобрнауки, с 2009 по 2016 годы доля учеников, которые сдавали экзамены на латышском языке, выросла в стране с 60 до 85 проц.