Расизаде и Бердымухамедов обсудили статус Каспия

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде встретился с находящимся в нашей стране с официальным визитом президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает АПА.

Стороны обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

Артур Расизаде отметил, что политические связи между Азербайджаном и Туркменистаном находятся на высоком уровне, указав также на наличие хорошего потенциала для расширения связей экономических.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, выразил заинтересованность Туркменистана в развитии сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно определения правового статуса Каспийского моря, а также по геополитическим и геоэкономическим вопросам.