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Азербайджанские военные повара вторые на Армейских играх

 

Военные повара Азербайджана, участвовавшие в конкурсе «Полевая кухня», который проводится на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках Армейских международных игр, вошли в тройку лидеров соревнований.

Занявшие третье место по итогам второго этапа соревнований военные повара Азербайджана, опередив в конце представителей Беларуси, поднялись на второе место.

12 августа - в день закрытия Игр - военные повара и пекари вооруженных сил РФ, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Израиля и Сербии устроят для поклонников кулинарного искусства мастер-класс. В ходе него они продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной, но при этом обязательно вкусной и здоровой пищи в полевых условиях и покажут современные технологии ее приготовления.

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