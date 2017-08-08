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Путин: «Россия гарантирует безопасность и независимость Абхазии» Обновлено 18:39

 

Президент Владимир Путин считает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности туристов в республике.

"Вы перечислили все направления нашего взаимодействия. Я бы, наверное, еще вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности республики. Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам", — сказал Путин на встрече с Раулем Хаджимбой.

* * * 18:29

Россия намерена и дальше надежно гарантировать безопасность и независимость Республики Абхазия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, ее независимость. Уверен, что так и будет дальше", — сказал Путин на встрече Раулем Хаджимбой.

Он заметил, что необходимо найти только оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест и собственной налогооблагаемой базы.

"Вот об этом сегодня и поговорим", — сказал Путин

* * * 18:15

Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Об этом сообщает корреспондент Газеты.Ru.

Планируется, что встреча президентов Абхазии и России — Рауля Хаджимба и Владимира Путина состоится в Пицунде.

Также будут подписаны двусторонние документы.

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