Турция отрицает слухи о вирусе Коксаки

Информация СМИ о распространении в турецких отелях вируса Коксаки не соответствует действительности, заявил во вторник РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих якобы вынуждены были досрочно прервать свой отпуск.
"Слухи об эпидемии вируса Коксаки в отелях Турции совершенно ни на чем не основаны и не соответствуют действительности. Российские журналисты, распространяющие эти слухи, могут приехать в Турцию хоть сегодня, мы готовы провести их по отелям, чтобы они убедились, что никакой эпидемии нет. Мы в недоумении, откуда вообще пошла волна этой дезинформации", — сказал собеседник агентства.