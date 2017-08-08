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Генри Киссинджер: «Может появиться радикальная империя – Иран»

Автор: Подготовил Ильгар Исмаиллы, отдел информации 

Известный американский государственный деятель, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил администрацию Трампа о том, что Ирану не должно быть позволено заполнить вакуум, который образуется после победы над ИГИЛ. Об этом известный экс-госсекретарь написал в своей статье для влиятельного американского издания Newsweek.

«В Ираке местные вооруженные силы уже освободили Мосул, город на севере Ирака, от банд джихадистов и близки к вытеснению ИГИЛ из всех занимаемых его боевиками населенных пунктов.

Генри Киссинджер

В Сирии курдско-арабская коалиция отбила почти половину восточно-сирийского города Ракка, который де-факто стал столицей ИГИЛ после его усиления в середине 2014 года. Теперь 94-летний Киссинджер, который служил госсекретарем еще при Ричарде Никсоне, предупредил, что победа над ИГИЛ может привести к «радикальному иранскому доминированию» на Ближнем Востоке.

«В этих обстоятельствах традиционная поговорка «враг моего врага – мой друг» оказывается лишенной смысла. На современном Ближнем Востоке враг вашего врага вполне может также являться вашим врагом. Ближний Восток оказывает влияние на остальной мир именно идеологической своей изменчивостью и специфическим поведением», - написал политик .  

«Какая организация должна унаследовать  территорию ИГИЛ? Коалиция суннитов? Или же Иран и его союзники? Ответ скользок, потому что Россия и страны НАТО поддерживают противоположные стороны. Если территория ИГИЛ будет занята иранской армией или КСИР, либо же их выучениками, то результатом этого может стать возникновение пояса, идущего от Тегерана до Бейрута, что может означать именно появление иранской радикальной империи», - заключает Киссинджер.

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