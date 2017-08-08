В Баку перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие

В Баку на дороге Рамана - Маштага после столкновения с легковым автомобилем перевернулся микроавтобус, сообщает АПА.
В результате ДТП пострадали женщина и двое детей. Они госпитализированы в клиническую больницу №3.
По факту ведется расследование.
В Баку на дороге Рамана - Маштага после столкновения с легковым автомобилем перевернулся микроавтобус, сообщает АПА.
В результате ДТП пострадали женщина и двое детей. Они госпитализированы в клиническую больницу №3.
По факту ведется расследование.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.