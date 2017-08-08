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Генпрокуратура возбудила уголовное дело после обстрела мирного села в Товузе

 

В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений жителя села Гаралар Товузского района 13-летнего Юсифова Рамиля Сабир оглу (2004 года рождения), ведется следствие, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что ВС Армении, расположенные на оккупированных территориях Азербайджана, вновь продолжив провокационные действия, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий прифронтовые позиции ВС Азербайджана и территории, где проживает мирное население, грубо нарушив тем самым требования норм международного гуманитарного права.

Седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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