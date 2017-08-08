Гражданина Азербайджана посадили за взятку российскому полицейскому

В Алтайском крае России Бийский городской суд вынес приговор гражданину Азербайджан за хранение и сбыт спиртосодержащей продукции и дачу взятки должностному лицу, сообщает сайт прокуратуры края, передает haqqin.az со ссылкой на краевой информационный телеканал.

В марте 2017 года в Бийске мужчина, имя которого не называется, предложил и дал должностному лицу – оперативному сотруднику Управления экономической безопасности МВД России взятку – 11 тысяч рублей. Осужденный положил их в карман куртки последнего, чтобы тот скрыл следы преступления путем не составления процессуальных документов по факту выявленного накануне сбыта осужденным спиртосодержащей продукции и не привлечения его к уголовной ответственности.

Поскольку сотрудник полиции своевременно доложил о намерении мужчины дать ему взятку, момент передачи денег происходил уже под контролем в рамках оперативно-розыскного мероприятия, зафиксировавшего данное преступление.

Приговором суда мужчина признан виновным по статьям «Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».

С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, отсутствия судимостей осужденному судом назначено наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 11 тысяч рублей, послужившие в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.