Иранский беспилотник чуть не сбил американский истребитель

Иранский беспилотник прошел на небезопасном расстоянии в 100 футов (30,5 метра) от истребителя F/A-18, который шел на посадку на авианосец Nimitz в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников Пентагона.

По данным телеканала, маневр был расценен военными США как непрофессиональный и небезопасный; по экстренному каналу американцы связались с операторами беспилотника. После этого беспилотный летательный аппарат ушел в сторону, уточняет CNN.

Отмечается также, что в момент инцидента иранский дрон находился в 70 метрах от авианосца.