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Грузия осудила визит Путина в Абхазию заявление МИД

 

Министерство иностранных дел Грузии заявило сегодня, что осуждает визит президента России Владимира Путина в Абхазию, передает РИА Новости.

Владимир Путин прибыл в Абхазию во вторник, в годовщину "пятидневной войны" 2008 года, и провел переговоры с Раулем Хаджимбой.

"В день широкомасштабной военной интервенции в Грузию в 2008 году визит президента РФ Владимира Путина на оккупированный Абхазский регион является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии", — сказано в заявлении грузинского МИД.

Внешнеполитическое ведомство называет данный визит "циничным шагом" и "осуждает визит президента России в Абхазию".

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