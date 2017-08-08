Отель, в котором находилось около двух тысяч человек, частично обрушился после землетрясения в провинции Сычуань, 500 человек эвакуированы, передает РИА Новости.

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Около 100 туристов могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу в китайской провинции Сычуань, где сегодня произошло мощное землетрясение, сообщили на пресс-конференции представители сейсмологического бюро провинции, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения погибли пять человек, пострадали 63.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.