«Убийство чести» в Пакистане

В Пакистане произошло очередное «убийство чести». Как сообщает AFP, невеста и жених были застрелены в ходе регистрации брака. Убийцей оказался родной брат невесты.

Семья 22-летней девушки была против этого брака, поэтому она сбежала со своим возлюбленным. Спустя несколько дней после побега пара решила зарегистрировать брак в местном суде, о чем узнал брат девушки. Он пришел в суд и застрелил обоих, а заодно ранил и юриста пары.

Девушка умерла на месте, ее жених скончался в больнице. После этого убийца сдался полиции.