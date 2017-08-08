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Трамп поделился в Twitter засекреченной информацией

 

Президент США Дональд Трамп разместил во вторник в своем Twitter ссылку на материал американских СМИ, который предположительно основан на засекреченной информации, попавшей к журналистам в результате утечек. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает ТАСС.

Речь идет об информационном материале телеканала Fox News, в котором говорится, что военные КНДР впервые с 2014 года установили на один из своих патрульных катеров две крылатые противокорабельные ракеты. Этот опубликованный в понедельник материал основывается на сведениях, которыми поделился с каналом неназванный источник в американских правительственных структурах, знакомый с последними разведданными США.

На то, что процитированный Трампом материал содержит конфиденциальную информацию, указала постпред США при ООН Никки Хейли, выступавшая во вторник утром в эфире Fox News. В ответ на просьбу прокомментировать статью, она ответила: "Я не могу говорить о чем-то, что засекречено. Если это попало в газеты, то это позор". Хейли заявила, что такие утечки "подвергают американцев опасности" и "этому должен быть положен конец".

При этом, как отмечает CNN, неясно, знала ли Хейли о том, что сам Трамп процитировал данный материал незадолго до ее интервью.

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