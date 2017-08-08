Тельмана Исмаилова снова признали банкротом

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова на решение нижестоящего суда, который признал его банкротом, передает РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области 9 марта признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Валерия Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. Апелляцию на решение о банкротстве Т.Исмаилов подал в суд первой инстанции 11 июля 2017 года.